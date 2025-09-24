[서울데이터랩]에스엠벡셀 29.78% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

24일 오후 15시 35분 에스엠벡셀(010580)(005710)이 등락률 +29.78%로 상승률 1위로 마감했다. 에스엠벡셀은 장 중 10,956,650주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 467원 오른 2,035원에 마감했다.한편 에스엠벡셀의 PER은 107.11로 고평가 상태일 가능성을 보여주며, ROE는 1.67%로 수익성이 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 한신기계(011700)는 주가가 7.89% 상승하며 종가 3,830원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한미글로벌(053690)의 주가는 22,950원으로 7.75% 상승하며 견조한 흐름을 보였다. 상승률 4위 엑시큐어하이트론(019490)은 7.38% 상승하며 713원에 마감했다. 상승률 5위 엠앤씨솔루션(484870)은 6.60%의 상승세를 타고 종가 218,000원에 마감했다.6위 대덕전자(353200)는 종가 29,100원으로 5.82% 상승 마감했다. 7위 삼성공조(006660)는 종가 14,630원으로 5.71% 상승 마감했다. 8위 한화에어로스페이스(012450)는 종가 1,058,000원으로 5.38% 상승 마감했다. 9위 SK오션플랜트(100090)는 종가 27,700원으로 5.32% 상승 마감했다. 10위 조선내화(462520)는 종가 14,650원으로 5.17% 상승 마감했다.이밖에도 한솔케미칼(014680) ▲5.07%, 우진아이엔에스(010400) ▲4.63%, 두산에너빌리티(034020) ▲4.44%, 씨아이테크(004920) ▲4.29%, SK디앤디(210980) ▲4.23%, 화인베스틸(133820) ▲4.10%, KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270) ▲4.09%, 한국카본(017960) ▲3.77%, 주성코퍼레이션(109070) ▲3.73%, S-Oil우(010955) ▲3.59% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자