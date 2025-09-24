[서울데이터랩]셀트리온 4.83% 하락 시장 혼조세 속 급락세 주목

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.24일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 84,100원으로 전 거래일 대비 0.71% 하락하고 있다. 외국인비율이 51.26%에 달하며, 거래량은 9,247,107주에 이른다. PER은 18.78, ROE는 9.03으로 나타나고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 349,000원으로 3.32% 하락세를 보이며, 거래량은 2,058,097주에 달한다. 외국인비율은 55.90%, PER과 ROE는 각각 8.81과 31.06으로 나타난다.LG에너지솔루션(373220)은 2.66% 하락, 삼성바이오로직스(207940)는 0.10% 상승, 한화에어로스페이스(012450)는 4.88% 상승세를 보인다. 삼성전자우(005935)는 1.41% 하락, 현대차(005380)는 0.91% 하락을 기록했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▼4.83%, 기아(000270) ▼0.10%, NAVER(035420) ▼2.60%, 한화오션(042660) ▼0.18%, 신한지주(055550) ▼1.00%, 삼성물산(028260) ▼3.69%, 삼성생명(032830) ▼3.17%, HD한국조선해양(009540) ▲1.75%, 현대모비스(012330) ▼1.28%, SK스퀘어(402340) ▼3.07% 등의 성적을 기록하고 있다.전체적으로 시장은 혼조세를 보이며, 일부 종목은 강세를, 다른 종목들은 약세를 나타내고 있다. 외국인비율과 거래량이 높은 종목들은 대체로 안정적인 모습을 보이고 있으며, 특히 SK하이닉스와 삼성전자는 외국인비율과 거래량에서 두각을 나타내고 있다. 한편, 두산에너빌리티(034020)와 같은 일부 종목은 높은 거래량을 기록하며 긍정적인 움직임을 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자