[서울데이터랩]케어젠 11.11% 급락하며 시장 하락세 주도

코스닥 시장에서 주요 종목들이 전반적으로 하락세를 보인다.24일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 종목인 알테오젠(196170)은 현재가 463,000원으로 전일 대비 3.94% 하락했다. 외국인비율 13.71%와 거래량 362,479주를 기록하며, PER은 262.47, ROE는 29.52로 나타나고 있다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 115,500원으로 2.70% 하락했으며, 거래량은 236,205주, 외국인비율은 11.87%다. 재무 지표로는 PER -145.83, ROE -6.26을 보이고 있다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들도 대부분 하락세를 기록하고 있다. 에코프로(086520)는 2.52% 하락, 펩트론(087010)은 8.77% 하락, 파마리서치(214450)는 1.21% 하락했다. 리가켐바이오(141080)는 2.62% 하락, 레인보우로보틱스(277810)는 5.21% 하락, 삼천당제약(000250)은 7.36% 하락을 보였으며, 에이비엘바이오(298380)는 8.34% 하락했다. HLB(028300)는 1.54% 하락세를 보인다.한편 시가총액 20위권 종목들은 코오롱티슈진(950160) ▼2.69%, 리노공업(058470) ▼0.76%, 휴젤(145020) ▼0.33%, 클래시스(214150) ▼1.71%, 케어젠(214370) ▼11.11%, 에스엠(041510) ▼3.21%, 이오테크닉스(039030) ▼3.70%, 보로노이(310210) ▼5.44%, HPSP(403870) ▼0.29%, 실리콘투(257720) ▼1.95% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 외국인 비율과 거래량이 높은 종목들에서 하락세가 두드러지고 있다. 특히, 케어젠은 외국인 비율이 다소 낮은 3.84%이지만 거래량이 237,521주로 상당히 많았음에도 불구하고 11.11%의 급락을 기록했다. 이는 이 종목의 재무 상태가 영향을 미친 것으로 보인다. PER과 ROE 지표가 음수로 나타나며, 재정적인 불안정성을 드러내고 있다. 거래량이 많은 종목들 또한 높은 등락률을 보여, 시장의 변동성이 크다는 것을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자