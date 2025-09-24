[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 약 3974억원 기록

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.24일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 84,498,030주가 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 4,520원이며 거래대금은 397,426백만원으로 시가총액의 약 5.31%에 해당한다. PER은 47.08, ROE는 -3.33으로 재무 상태가 불안정한 모습을 보인다. 거래량 2위는 엑사이엔씨(054940)로, 33,936,084주 거래되었으며 주가는 904원이다. 거래대금은 30,136백만원으로 시가총액 대비 10.05%를 기록하며, PER 9.52, ROE 10.39로 양호한 수치를 보이고 있다.한라캐스트(125490)는 거래량 3위를 기록하며 23,686,971주가 거래되고 있다. 현재가는 8,840원이며 등락률은 2.08% 상승을 나타내고 있다. 디와이디(219550)는 283원을 기록하며 10.55% 상승, 뉴로핏(380550)은 23,300원으로 17.86% 상승세를 보이고 있다. KS인더스트리(101000)는 급락하며 27.06% 하락한 1,043원에 거래되고 있다. 에너토크(019990)는 9,110원 11.92% 상승, 다날(064260)은 10,140원으로 0.50% 상승세를 보이고 있다. 소프트캠프(258790)는 1,771원으로 2.25% 상승, 한국첨단소재(062970)는 4,800원으로 9.09% 상승하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 아이윈플러스(123010) ▲17.82%, 빌리언스(044480) ▲1.35%, 유니슨(018000) ▲2.12%, 에스투더블유(488280) ▲21.89%, 클로봇(466100) ▲5.40%, DGP(060900) ▲4.25%, 샤페론(378800) ▲29.88%, 엑스게이트(356680) ▲4.27%, 씨피시스템(413630) ▲0.85%, 휴림로봇(090710) ▼3.66% 등의 성적을 기록하고 있다.눈에 띄는 종목으로는 엑사이엔씨가 26.26%의 폭등세를 기록하며 거래대금이 시가총액의 10.05%를 차지하고 있어 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 반면, KS인더스트리는 27.06%의 급락세를 보이며 거래대금이 시가총액의 4.32%에 달해 매도 압력이 강하게 작용하고 있음을 시사한다.전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목에서 상승과 하락이 엇갈리고 있으며, 특히 상승세가 두드러진 종목들의 경우 거래대금이 시가총액 대비 높은 비율을 차지하고 있어 시장 참여자들의 활발한 거래가 이루어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자