풀리오, 24일 네이버 브랜드데이 하루 특가 진행.. 최대 59% 단독 할인 및 이벤트 마련

이미지 확대 사진=풀리오 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오(PULIO)는 9월 24일 네이버 N+스토어에서 브랜드데이를 열고, 다양한 할인 혜택과 고객 참여형 이벤트를 진행한다고 밝혔다.이번 브랜드데이에서는 풀리오 인기 제품을 최대 59% 할인된 가격으로 선보이며, 오전 11시부터 1시간동안 진행되는 네이버 쇼핑라이브 방송을 통해 추가 혜택도 제공할 예정이다.할인 쿠폰 혜택도 다양하게 준비됐다. 스토어 알림받기 쿠폰은 3만원 이상 구매 시 적용 가능하며, 선착순으로 제공되는 추석 특선물 쿠폰은 5만원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인된다. 최대 할인가 이상의 가격 혜택을 누릴 수 있는 셈이다. 또한 네이버 N+ 멤버십 가입 고객은 최종 결제 금액 기준으로 최대 5%의 네이버 포인트 적립 혜택을 받을 수 있다.고객 대상 이벤트도 마련됐다. 구매 인증 이벤트를 통해 총 5명에게 ‘풀리오 에어 괄사 마사지기’를 증정하며, 소통왕 고객 1명에게는 ‘등허리 쿠션 마사지기’가 제공된다. 방송 중 최종 결제 금액이 가장 높은 고객 1명에게는 ‘넥풀러 홈케어 세트’가 증정된다. 이와 함께 9월 한 달간 리뷰를 작성한 고객 중 20명을 선정해 네이버 포인트 5000원을 제공하는 이벤트도 진행된다.풀리오 스토어 상품은 무료 배송과 오늘출발(N배송) 서비스를 통해 신속하게 받아볼 수 있으며, 설치가 필요한 ‘리올랙스 멀티 체어’는 별도 해피콜을 통해 배송일을 확정한다.풀리오 관계자는 “이번 네이버 브랜드데이는 추석을 맞아 고객 성원에 보답하고자 마련된 행사”라며 “다양한 혜택과 이벤트를 통해 더 많은 고객이 풀리오 제품을 합리적인 가격에 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.온라인뉴스팀