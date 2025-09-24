타이어픽, 상생 파트너십 ‘패밀리 매장’ 프로그램 공식 론칭

이미지 확대 사진=타이어픽 제공

타이어 전문 플랫폼 타이어픽이 소상공인 및 예비 창업자와의 동반 성장을 위한 새로운 파트너십 모델 ‘패밀리 매장’을 공식 론칭하며 타이어 유통 시장 혁신에 나선다고 발표했다. 이 프로그램은 별도의 가맹 수수료 없이 파트너의 성공적인 창업과 성장을 지원하고, 고객에게는 전국 어디서나 신뢰도 높은 표준화된 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.‘패밀리 매장’ 프로그램은 파트너가 사업의 본질에만 집중할 수 있도록 다양한 지원을 제공한다. 인테리어 비용과 핵심 장비 임대료를 지원해 창업 초기 투자 부담을 줄였으며, 온라인 구매 시스템과 자체 모닝 배송 서비스를 통해 타이어 및 차량용품을 안정적으로 공급한다. 또한 전문 교육, 마케팅 지원, 전담 매니저를 통한 사후 관리도 제공한다.주요 특징 중 하나는 타이어픽 플랫폼을 통해 유입되는 온라인 고객을 각 패밀리 매장과 연결해 안정적인 수익 기반을 마련하는 점이다. 여기에 분기별 판매 실적에 따른 상품 공급가 할인, 추가 인센티브와 더불어 홍보물, 재고 관리 프로그램 ‘타비스(TAVIS)’가 탑재된 태블릿 PC도 무상으로 지원된다.타이어픽의 패밀리 매장 모델은 일부 지역에서 운영을 시작했다. 회사 측에 따르면, 지난 7월 안산 1호점과 최근 구리 2호점이 개점해 고객과 점주로부터 높은 만족도를 얻고 있으며, 연내 수도권을 중심으로 8개 지점 추가 계약이 예정돼 있다. 타이어픽은 2026년부터 전국적으로 파트너십을 확대해 나갈 계획이다.안산 1호점 점주는 “초기 비용 부담 없이 안정적인 환경에서 사업을 시작했고, 특히 타이어픽을 통한 온라인 고객 유입이 매장 활성화에 큰 도움이 됐다”며 “본사의 지원으로 사업에만 전념할 수 있어 만족스럽다”고 전했다.타이어픽 관계자는 “패밀리 매장은 본사와 점주가 함께 성장하며 고객에게 최고의 가치를 제공하는 ‘성공 공동체’를 지향한다”며 “체계적인 지원과 상생의 가치를 바탕으로 타이어 산업의 새로운 표준을 제시하며 열정 있는 파트너들의 성공을 돕겠다”고 밝혔다.타이어픽 패밀리 매장 창업 및 파트너십에 대한 자세한 정보는 타이어픽 또는 블랙서클 고객센터를 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스팀