[서울데이터랩]삼성공조 7.66% 상승…실시간 상승률 1위

24일 오전 9시 10분 삼성공조(006660)가 등락률 +7.66%로 상승률 1위를 차지했다. 삼성공조는 개장 직후 5분간 214,920주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,060원 오른 14,900원이다.한편 삼성공조의 PER은 10.55로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 5.29%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 화인베스틸(133820)은 현재가 1,896원으로 주가가 5.04% 상승하고 있다. 상승률 3위 한화에어로스페이스(012450)는 현재 1,047,000원으로 4.28% 상승하며 견조한 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 동원수산(030720)은 4.08% 상승하며 6,370원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한화시스템(272210)은 3.92%의 상승세를 타고 60,900원에 거래되고 있다.6위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270)은 현재가 14,315원으로 3.58% 상승 중이다. 7위 SK오션플랜트(100090)는 현재가 27,200원으로 3.42% 상승 중이다. 8위 엠앤씨솔루션(484870)은 현재가 210,500원으로 2.93% 상승 중이다. 9위 휴니드(005870)는 현재가 8,580원으로 2.88% 상승 중이다. 10위 우진플라임(049800)은 현재가 2,195원으로 2.81% 상승 중이다.이밖에도 한국카본(017960) ▲2.67%, 한국화장품(123690) ▲2.65%, 에이엔피(015260) ▲2.63%, 대교우B(019685) ▲2.53%, 포스코DX(022100) ▲2.53%, 한국항공우주(047810) ▲2.47%, 티에이치엔(019180) ▲2.45%, 동양생명(082640) ▲2.41%, SNT에너지(100840) ▲2.16%, 코아스(071950) ▲2.10% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자