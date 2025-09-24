[서울데이터랩]밈코어·스토리·딕시, 24시간 하락률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 동안 가장 큰 하락률을 보인 종목은 밈코어(M)로, 14.76% 하락하며 현재 3260원에 거래되고 있다. 밈코어의 시가총액은 3조 3895억 원이며, 거래량은 379억 752만 원에 달한다. 밈코어는 주로 커뮤니티 중심의 밈 토큰으로, 다양한 밈을 기반으로 한 디지털 콘텐츠 생태계를 구축하고자 한다.스토리(IP)는 13.05%의 하락률을 기록하며 1만 6740원에 거래되고 있다. 시가총액은 5조 2371억 원으로, 상당한 규모의 가상자산으로 자리잡고 있다. 스토리는 IP 기반의 콘텐츠를 블록체인 기술로 보호하고 거래하는 플랫폼으로, 창작자들에게 안전한 콘텐츠 거래 환경을 제공하려는 목적을 가지고 있다. 거래량은 3936억 8493만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.딕시(DEXE)는 7.32% 하락하며 1만 3962원에 거래되고 있다. 딕시는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서의 다양한 금융 상품을 제공하는 것을 목표로 하며, 시가총액은 1조 1691억 원이다. 24시간 거래량은 399억 3774만 원이다. 딕시는 투자자들에게 다양한 금융 상품 접근성을 제공하여 DeFi 생태계 확장을 촉진하고 있다.월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)는 6.19% 하락하며 276원에 거래 중이다. 이 종목의 시가총액은 6조 8001억 원으로 큰 규모를 자랑하며, 거래량은 9168억 8257만 원에 달한다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 글로벌 금융 서비스를 블록체인 기술로 혁신하려는 목표를 가지고 있다.하이퍼리퀴드(HYPE)는 6.11% 하락하며 6만 2623원에 거래 중이다. 시가총액은 20조 9118억 원으로, 상당한 자본이 투입된 가상자산임을 알 수 있다. 하이퍼리퀴드는 주로 디지털 자산의 유동성을 극대화하는 솔루션을 제공하는 플랫폼이다.한편, 에스피엑스6900(SPX)은 4.36% 하락하며 1459원에 거래되고 있다. 파이코인(PI)은 3.70% 하락하여 381원에 거래 중이다. 같은 시각 월드코인(WLD)은 3.58% 하락, 1841원에 거래되고 있으며, 펜들(PENDLE)은 3.13% 하락하여 6614원에 거래되고 있다. 펏지 펭귄(PENGU)은 3.09% 하락하며 41원에 거래되고 있다.이 외에도 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.98% 하락, 솔라나(SOL)는 2.35% 하락, 비트텐서(TAO)는 1.85% 하락했다. 렌더토큰(RENDER)은 1.75% 하락, 에이다(ADA)는 1.61% 하락을 기록하고 있다. 셀레스티아(TIA)는 1.52% 하락했으며, 비체인(VET)은 1.51% 하락하였다. 비트코인 캐시(BCH)는 1.41% 하락, 게이트 토큰(GT)은 1.31% 하락, 트론(TRX)은 1.29% 하락하였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자