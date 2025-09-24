[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일(현지시간), 미국 증시의 주요 지수들은 전반적으로 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수는 모두 하락했으며, 특히 나스닥 종합 지수는 큰 폭의 하락을 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,292.78로 마감하여 전일 대비 88.76포인트 하락(-0.19%)했다. 거래량은 552,042천주로 집계되었으며, 시작가는 46,364.11, 최고가는 46,714.27, 최저가는 46,217.58이었다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,573.47을 기록하며 215.50포인트 하락(-0.95%)했다. 하루 거래량은 1,736,947천주였으며, 시작가 22,782.72, 최고가 22,785.13, 최저가 22,539.04로 나타났다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,656.92로 마감하여 전일 대비 36.83포인트 하락(-0.55%)했다. 거래량은 3,104,179천주로 기록되었고, 시작가는 6,692.44, 최고가는 6,699.52, 최저가는 6,645.58이었다.반면, 다우운송 지수는 15,703.36으로 마감하며 92.42포인트 상승(0.59%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,308.21로 마감하여 전일 대비 21.91포인트 하락(-0.35%)했다. 나스닥 100 지수는 24,580.17로 마감하며 180.91포인트 하락(-0.73%)했다.한편, VIX 지수는 16.64로 마감하여 전일 대비 0.54포인트 상승(3.35%)했다. VIX 지수가 20 미만인 것은 시장이 비교적 안정적인 상태임을 시사한다.정연호 기자