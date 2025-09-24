손자들 쑥쑥 자라게 생약으로 응원

일양약품

도담도담 트리플비타액

일양약품이 출시한 어린이 성장 발육에 도움을 주는 생약함유 짜 먹는 어린이 종합영양제 ‘도담도담 트리플비타액’이 자녀를 둔 부모들에게 인기를 끌고 있다. ‘도담도담’은 어린이가 탈 없이 잘 놀며 자라는 모양을 뜻하는 순우리말로, 도담도담 트리플비타액을 통해 시대의 미래인 아이들이 건강하고 씩씩하게 커나가길 바라는 일양약품의 마음을 담았다.도담도담 트리플비타액은 어린이의 면역력과 소화 능력, 발육에 도움을 줄 수 있는 홍삼·황기·작약 등 생약 성분 3종이 함유된 종합 어린이 영양제다. 면역 조절 활성화 기능에 필수적인 아연과 신경 근육 유지에 필요한 마그네슘을 더해 씩씩하고 건강한 어린이의 정상 발육을 돕는 일반의약품이다. 비타민B군 4종인 티아민, 리보플라빈, 니코틴산아미드, 피리독신도 함유돼 신체 내 에너지 생성을 돕는다.주 연령층이 어린이라는 점을 고려해 도담도담 트리플비타액은 스틱 포장으로 제작돼 간편하게 섭취할 수 있다. 또 어린이들이 좋아하는 요구르트 맛으로 제작돼 생약 맛이 전혀 나지 않는 것이 특징이다. 이 때문에 편식이 심하거나 약 특유의 쓴맛을 싫어하는 아이도 거부감 없이 섭취할 수 있﻿다.일양약품의 도담도담 트리플비타액 유튜브 광고도 부모들의 공감을 사고 있다. 체조, 달리기, 철봉, 줄다리기 등 아이들의 일상적인 놀이 모습에서 친구들에 비해 쉽게 뒤처지고 지치는 자녀가 고민이었던 부모들에게 ‘도담도담 트리플비타액이 쉽게 해결해줄 수 있다’는 메시지를 효과적으로 전달한다.일양약품은 도담도담 트리플비타액과 함께 캐러멜 형태인 ‘도담도담 츄어블정’ 등 도담도담 시리즈를 구축해 판매하고 있다. 체력과 활력 보충이 필요한 아이가 성장기의 필수 영양소를 간편하게 섭취할 수 있도록 만든 도담도담 시리즈는 약국에서만 구매할 수 있어 품질과 부작용 관리 측면에서 인정받았다.곽소영 기자