명절 준비 힘들었던 아내 피부에 빛을

2025-09-24 40면

럭셔리 뷰티 브랜드 설화수가 2025년 추석을 맞아 ‘추석엔 설레는 설화수와 함께’라는 콘셉트의 프로모션을 진행한다.설화수는 9월 한 달 동안 아모레몰을 비롯해 네이버, 카카오 등 주요 이커머스 채널과 전국 백화점 매장에서 추석 프로모션을 진행한다.이번 프로모션에서는 명절 시즌에 소중한 마음을 전할 수 있도록 ‘지함보’ 포장 서비스를 포함한 다양한 혜택을 제공해 고객들에게 품격 있는 선물 경험을 선사할 예정이다.지혜를 담은 함과 보자기라는 뜻의 ‘지함보’는 주는 이의 마음과 받는 이의 기쁨을 담아낸 설화수만의 럭셔리 포장 서비스다. 품격을 한층 더 높여주는 지함보 서비스는 추석 프로모션 기간에만 제공하며, 백화점 등 대표적인 오프라인 채널에도 동일하게 적용된다.이번 추석 선물 세트에서도 설화수의 대표 제품인 윤조에센스와 자음생크림의 존재감이 두드러진다. 윤조에센스는 정체된 피부 흐름을 되살려 ‘윤빛’ 도는 피부를 선사하는 첫 단계 에센스로, 출시 이후 꾸준히 사랑받아온 설화수의 베스트셀러다. 자음생크림은 60년 인삼 과학의 힘으로 사용 중단 7일 후에도 주름과 탄력 개선 효과가 유지되며 , 피부 자생력을 채우고 고밀도 피부를 선사한다.이번 추석 프로모션에는 구매 금액에 따라 사은품과 한정 수량 추석 기프트 세트 증정, 멤버십 고객 대상 추가 적립 등 풍성한 혜택도 마련돼 있다. 특히 라이브 커머스 방송 중에만 제공되는 실시간 제품 소개, 고객 Q&A 등 한정 혜택도 눈길을 끈다.설화수 관계자는 “고객이 설화수를 통해 소중한 마음과 정성을 전할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다”﻿고 밝혔다.설화수의 2025년 추석 프로모션은 9월 한 달 동안 진행되며, 설화수의 주요 이커머스 채널과 전국 백화점 등 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.민나리 기자