건강과 실속 가득~ 동원 참치·제주 톳김

2025-09-24 38면

동원F&B가 건강과 실속을 가득 담은 ‘2025 추석 선물세트’ 100여 종을 출시했다. 우선 참치캔 1등 브랜드 ‘동원참치’만으로 구성한 선물세트 물량을 30% 확대 운영한다. 한 캔(135g)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어 있는 고단백 ‘라이트 스탠다드’를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미 참치(고추·야채참치 등), 참기름으로 맛을 내 밥에 바로 먹기 좋은 ‘동원맛참’ 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 또 참치 부위 중 단 1%뿐인 뱃살만 담은 ‘참치뱃살 명작세트’도 이번 추석부터 판매를 시작한다.동원참치 모델인 방탄소년단(BTS) 진의 사진을 넣은 참치캔으로 구성한 ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’도 준비했다. 지난 7월 네이버 쇼핑라이브에서 사전 판매를 진행할 당시 40초 만에 1000개가 판매되는 등 높은 관심을 받았던 제품으로, 이번 추석부터 정식 판매를 시작한다.가성비 높은 선물을 찾는 소비자들을 위해 실속형 종합선물세트도 30% 이상 물량을 확대했다. 동원참치, 리챔 등 스테디셀러 품목에 참치액, 요리유, 소금 등 활용도 높은 각종 조미료를 함께 구성한 종합선물세트를 3만원대의 합리적인 가격대로 선보인다.제주도와 손을 잡고 준비한 ‘양반 제주 톳김 세트’도 첫선을 보인다. 제주도의 해녀가 직접 채취한 제주산 톳을 활용해 만들었다.‘양반 곱창돌김 세트’, ‘양반돌김 세트’ 등 원초 감별 명장의 노하우가 담긴 프리미엄 김 선물세트를 운영한다. 동원홈푸드의 저당·저칼로리 소스 전문 브랜드 ‘비비드키친’과 함께 만든 ‘비비드키친 스페셜 3호’ 등 브랜드 콜라보 제품도 선물로 제격이다.동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’은 추석을 맞아 다음달 2일까지 ‘동원 선물세트’ 100여종을 할인 판매하는 행사를 진행한다. 결제 금액에 따라 최대 30만원어치의 백화점 상품권도 준다. 월·수·금요일 오전 10시 새로운 상품을 특가로 판매하는 ‘오늘의 특가’ 행사도 운영한다.김기중 기자