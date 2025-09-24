미식·리빙·호텔상품권까지 90종 상품

조선호텔앤리조트

조선호텔앤리조트가 다가오는 추석을 맞이해 ‘2025 조선호텔 추석 선물세트’를 선보인다. 이번 선물 세트는 미식부터 라이프스타일, 호텔 상품권까지 조선호텔앤리조트의 셰프와 호텔리어가 엄선한 총 90여종의 다양한 카테고리의 상품들을 10만원대의 실속형 상품부터 최고급 프리미엄 상품까지 폭넓게 구성됐다.조선호텔의 정육 세트는 매년 가장 사랑받는 품목으로 대표 상품으로는 ‘한우 정성 세트’, ‘명품 한우 스테이크 세트’ 등이 있다. ‘한우 정성 세트’는 등심, 불고기, 국거리 등에 필요한 부위를 실속 있게 구성했고, ‘명품 한우 스테이크’는 안심과 채끝 등 다양한 부위를 소량씩 담아 가족 단위로 즐기기에 좋다.올해 새롭게 선보이는 ‘명품 한우 시그니처 NO.9 세트’는 100마리 중 5마리 정도만 해당하는 1++등급의 한우 중에서도 극소량만 생산되는 최고 등급 한우 부위에 블랙 트러플 슬라이스와 화이트 트러플 버터를 곁들인 고품격 미식 선물이다.수산 제품에서는 ‘법성포 영광 굴비’, ‘제주 진 은갈치’, ‘제주 건옥돔’ 등 바다의 신선함을 고스란히 담은 상품들을 가격대와 용량에 따라 다양하게 준비했다.조선호텔에서만 만날 수 있는 리빙제품도 좋은 선택이다. 특히 올해는 격물공부의 분재와 호접난 등 예술성과 실용성을 갖춘 신상품을 제안한다. 조선백자의 아름다움을 세계에 알린 도예가 이기조 작가의 ‘백자 2인 반상기 세트’와 김정옥 도예가의 ‘청화 도자 도시락합’ 등도 있다. 특별한 선물을 찾고 있다면 ‘조선호텔 상품권’을 제안한다. 이는 조선호텔앤리조트가 운영하는 9개 호텔과 레스토랑, 골프장에서 사용할 수 있어 호캉스, 미식, 레저까지 즐길 수 있다.이번 추석 선물세트는 조선호텔앤리조트의 공식 온라인몰인 조선 테이스트 앤 스타일, SSG닷컴 등의 온라인몰과 신세계 백화점 본점, 강남점, 센텀시티점 등 8개 점에서 상품을 만나볼 수 있다. 해당 상품들은 SSG닷컴 등 온라인은 오는 29일까지, 신세계백화점 8개 매장에선 다음달 4일까지 만날 수 있다.하종훈 기자