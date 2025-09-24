81년 전통 ‘국민 차례주’… 국산 쌀로 빚어

롯데칠성음료

‘백화수복’

이미지 확대

2025-09-24 37면

‘오래 살며 길이 복을 누리라’는 뜻을 담은 대표 차례주 ‘백화수복’이 81년의 전통을 이어오며, 올 추석에도 가족의 건강과 행복을 기원하는 술로 주목받고 있다.1945년 출시된 백화수복은 100% 국산 쌀을 사용해 외피를 30% 정도 도정한 뒤 저온 발효와 숙성 공법을 적용, 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 살린 것이 특징이다. 알코올 도수는 13도다. 조상님들에게 올리는 제례용 또는 명절 선물용으로 안성맞춤이며, 따뜻하게 데워 마셔도 좋아 찬 바람이 부는 계절에 야외에서 마시기도 좋다.우리 민족의 정성을 담기 위해 라벨에는 동양적 붓글씨체를 사용하고, 라벨과 병뚜껑에는 금색을 적용해 고급스러움과 대표 차례주로서의 이미지를 강조했다.차례 또는 선물용 백화수복의 제품 용량은 700㎖, 1.8ℓ 두 종류로 이뤄졌으며, 할인점과 편의점 등 다양한 곳에서 구입할 수 있다. 롯데칠성음료 관계자는 “81년 전통의 백화수복은 조상들이 사용하던 대로 엄선된 쌀로 정성껏 빚어 만든 청주 제품”이라며 “1만원대 전후의 합리적인 가격으로 오랜만에 모인 가족들과 함께 차례를 지내고 음복하기 좋은 술”이라고 말했다.한편 전통을 지키면서도 현대 소비자의 라이프스타일에 맞춘 변화도 이어지고 있다. 1984년 도입된 원컵 제품은 편의점과 골프장, 오뎅바 등에서 인기를 끌었으며, 최근에는 캠핑족과 젊은층을 겨냥한 한정 패키지도 선보였다. 지난 5월에는 캠핑 조리도구 브랜드 ‘800도씨’와 협업해 ‘백화수복 X 800도씨 반합’ 패키지를 출시, 180㎖ 원컵 10개와 한 번에 4개를 데울 수 있는 캠핑용 반합을 포함해 야외 활동에 적합하도록 기획했다.또 롯데칠성음료는 부산 광안리 등에서 포장마차 콘셉트 팝업스토어를 운영하며 브랜드 친밀도를 높이고 있으며, 2023년 8월부터 양조 과정에서 발생하는 쌀겨를 포함해 부산물을 포장 상자 원료로 재활용하는 친환경 기술도 도입했다.이범수 기자