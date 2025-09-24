가격대 다양·소포장 구성… 할인 행사도

GS리테일

‘2025 우리동네 선물가게’

이미지 확대

2025-09-24 37면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 추석을 맞아 29일부터 ‘2025 우리동네 선물가게’를 주제로 모두 650여종의 명절 선물 세트를 선보인다. 3만~10만원대 등 가격대가 다양하고 소포장으로 구성해 만족도를 높였다.우선 지난해 추석 기간 준비 수량 2만개를 완판한 ‘소LA갈비세트’(12만 8000원)를 비롯해 ‘한우∙한돈세트’(12만 8000원), ‘동원 튜나리챔’(4만 3900원), ‘쟌슨빌 프리미엄 소시지세트’(6만 5000원) 등을 대상으로 2+1 할인 행사를 진행한다.와인·사케·위스키·백주 등 160종 이상의 다채로운 라인업으로 1만원대부터 합리적인 가격으로 구성한 주류 선물세트도 눈여겨보자. ‘레뱅 스윙 2입 패키지’(1만 4900원), ‘베스트셀러 칠레 2입 세트’(1만 9900원), ‘잭다니엘 3종 세트’(3만 9400원) 등이 잘 나간다. 선물용으로 인기 있는 술과 잔 패키지 세트도 선보일 계획이다. ‘조니워커 블랙 온더록스 잔 세트’(5만 3900원), ‘이강주 금주전자 세트’(79만원), ‘준마이 북극곰의 눈물 잔 세트’(3만 3400원) 등이다.우리동네GS 앱을 통한 ‘추석 사전예약 기획전’도 운영한다. 1주 차에는 ‘한우∙한돈세트’를 정상가 대비 23% 할인된 9만 9000원에, 2주 차에는 ‘한만두’를 30% 할인된 3만 5000원에 선보인다. 3주 차에는 GS샵 인기 상품인 ‘다이어트유산균 비에날씬’을 30% 할인된 가격에 판매할 계획이다.우리동네GS 앱 케이크 재구매율 1위를 기록한 ‘북해도 스위트 프리미엄 케이크 3종’(당근∙티라미수∙레어치즈)으로 명절을 맞아 고마운 분에게 마음을 전해보는 것도 좋겠다. ‘조정애 명인 인생만두 8종’(2만 9200원), ‘김규흔 한과’(3만 5000원), ‘장호준 셰프 안주 특선’(4만 4800원) 등 유명 셰프 및 명인 협업 상품도 선물로 제격이다.GS리테일은 “9월 2차 민생회복 소비쿠폰 지급을 앞둔 만큼 고객이 체감할 수 있는 다양한 할인 혜택을 높이는 데 주력하겠다”고 했다.김기중 기자