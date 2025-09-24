‘한우 선물세트’ 역대 최대 11만 세트 준비… 특수부위·스테이크 등 취향 저격

현대백화점

한우 품목에 집중

이미지 확대 현대백화점 한우 특수부위 세트 매(梅)의 이미지.

현대백화점 제공

2025-09-24 34면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대백화점이 올 추석을 앞두고 대표적인 명절 프리미엄 선물로 꼽히는 ‘한우 선물세트’를 역대 최대 물량으로 선보인다.현대백화점은 다음달 5일까지 이어지는 추석 선물세트 판매 기간에 한우 선물세트를 지난해보다 10% 늘린 11만 세트를 준비했다. 초프리미엄 한우 세트인 ‘현대명품 한우 넘버나인(No.9)’(300만원)부터 10만원대 소포장 세트인 ‘현대 한우 소담 성(誠)’(12만원)까지 가격대를 다채롭게 구성했다.최근 구이용 한우 세트가 명절 인기 품목으로 자리 잡으면서 프리미엄 상품을 원하는 고객층을 겨냥해 특수부위 세트 물량을 전년 대비 15% 확대해 총 3만 세트를 준비했다.현대백화점 관계자는 “특별한 명절 선물을 원하는 고객이 늘면서 특수부위 세트 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “한 마리에서 소량만 얻을 수 있는 희소 부위를 엄선해 고객이 만족할 수 있는 프리미엄 상품을 강화했다”고 말했다.실제로 특수부위 세트 매출은 최근 몇 년간 가파르게 증가하고 있다. 전체 한우 세트 매출에서 특수부위 선물세트가 차지하는 비중은 2021년 15%에서 지난해 추석에는 22%로 늘었으며, 올해는 처음으로 25%를 넘어설 것으로 전망된다.현대백화점은 이러한 트렌드를 반영해 다양한 특수부위 세트를 선보인다. 대표 상품은 제비추리·토시살·안창살·갈비살·부채살·치마살 등 특수부위 6종을 각각 0.2㎏씩 담은 ‘한우 특수부위 세트 매(梅)’(43만원·1등급)와 새우살·갈비살·치마살·업진살·부채살·안창살·제비추리·토시살 등 8종을 각각 0.15㎏씩 구성한 ‘한우 특수부위 세트 국(菊)’(40만원·1등급), 등심 로스(0.8㎏)·살치살(0.2㎏)·새우살(0.2㎏)로 구성된 ‘현대 한우 구이모둠 매(梅)’(39만원·1등급) 등이다.홈다이닝·미식 경험을 중시하는 젊은 층을 겨냥한 스테이크 세트도 있다. 안심·등심·채끝·부채살 스테이크를 각각 0.3㎏씩 포장한 ‘현대 한우 스테이크 매(梅)’(37만원)와 앞다리·설도 스테이크(각각 0.2㎏) 부위를 숙성한 ‘현대 한우 마리네이드 스테이크 세트’(13만원) 등이 대표적이다.또 현대백화점은 모든 정육 세트에 산소치환 포장(MAP) 방식을 적용해 최적의 신선도를 유지할 수 있도록 했다. 포장 용기 내부의 공기를 제거하고 산소 위주의 혼합 특수 가스를 채운 포장으로, 선도 저하를 억제한다.박은서 기자