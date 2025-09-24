전복 49%·1등급 한우 34% 할인 판매

우체국쇼핑

전국 특산물 ‘추석 선물대전’

이미지 확대 지난 11일 서울 명동 포스트타워에서 우체국쇼핑 모델인 개그맨 문세윤씨와 우정사업본부 홍보모델들이 전국 우수 특산물을 홍보하고 있다.

우정사업본부 제공

2025-09-24 33면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우체국쇼핑이 민족 최대 명절인 추석을 맞아 전국 우수 특산물을 최대 40% 이상 할인 판매한다. 장바구니 물가 부담을 줄이고자 할인율을 확대하고 고객 맞춤형 쿠폰 지급, 경품 행사 등 다양한 이벤트도 준비했다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 다음달 12일까지 전국 우수 특산물을 할인 판매하는 ‘2025년 우체국쇼핑 추석 선물대전’을 연다고 23일 밝혔다.이번 행사는 연중 가장 큰 규모의 할인행사로 전복(8~9미, 1㎏)을 49% 할인한 3만 8000원에 판매한다. 1등급 한우(국거리·불고기, 1.5㎏)는 34% 할인된 7만 3000원에, 곶감(특, 2.6㎏)도 4만 9900원(38% 할인)에 판다. 또한 김, 사과·배, 한과 등 추석 인기 선물 상품도 실속 있는 가격으로 선보인다.우체국쇼핑은 구매자별 맞춤 혜택을 위해 직접 고를 수 있는 ‘최대 1만원 쿠폰’과 ‘요일별 선착순 쿠폰’을 제공한다. 특히 올해는 우체국쇼핑 첫 구매자를 대상으로 한정 수량 상품을 100원에 살 수 있는 ‘단돈 100원 특가’ 혜택도 마련했다. 다채로운 고객 참여형 이벤트도 진행된다. 상품 구매 후 상품평 작성자에게 세탁기, 에어드레서 등 경품 이벤트 참여 기회를 제공한다. 또 인스타그램, 유튜브 등 우체국쇼핑 SNS 이벤트 참여시 인기 간식 상품과 우체국쇼핑 온라인상품권을 준다.눈에 띄는 기획전도 다양하게 선보인다. ‘슈퍼 브랜드위크’에서는 매주 인기 특산물 브랜드 상품을 특별 할인 쿠폰과 함께 만나볼 수 있다. 이외에도 ▲추석 맞춤 한상 ▲장바구니 물가타파 ▲카드 동봉 선물 ▲고급 포장 선물전 등을 운영해 소비자들의 명절 선물 고민을 덜어줄 것으로 기대된다.조해근 우정사업본부장은 “고물가에도 부담 없이 좋은 선물을 주고받을 수 있도록 최선을 다해 행사를 준비했다”며 “우체국쇼핑 추석 선물대전으로 따뜻하고 넉넉한 명절이 되길 바란다”고 말했다.우체국쇼핑은 전국 우체국, 우체국쇼핑몰, 우편고객센터를 통해 쉽고 편리하게 주문할 수 있다. 한편, 우정사업본부 산하 한국우편사업진흥원은 추석을 앞두고 우체국쇼핑 농수축산물 공급업체 2000여곳에 400억원 규모의 판매 대금을 조기 지급한다. 자금 수요가 집중되는 명절 전 협력업체의 부담을 완화하기 위한 상생 협력 방안이라는 설명이다.박은서 기자