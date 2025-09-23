부산 ‘수제맥주 축제’는 여기로… ‘허심청브로이 옥토버페스트’ 개최

이미지 확대 허심청브로이 옥토버페스트. 호텔농심 제공

‘도심 야경과 함께 수제맥주 즐겨요’호텔농심은 10월 23일부터 25일까지 부산 동래구 호텔농심 야외마당에서 ‘2025 허심청브로이 옥토버페스트’를 개최한다고 23일 밝혔다.올해 19회를 맞는 허심청브로이 옥토버페스트는 수제맥주와 다양한 공연, 이벤트를 즐길 수 있는 축제다. 매년 다른 콘셉트를 선보이는데 올해는 ‘돈 워리 비어 해피(Don’t Worry Beer Happy!)’를 슬로건으로 내걸었다. 독일 정통 제조 공법으로 만든 수제 맥주 ‘필스’ ‘둔켈’ ‘바이젠’을 무제한으로 제공한다. 직접 참여할 수 있는 맥주 빨리 마시기 대회를 비롯해 라이브 공연, 복고 댄스, 객실과 허심청 이용권 증정 등 이벤트도 마련했다.입장권은 1인 3만 4000원이며 오는 30일까지 3만 1000원 얼리버드 예매 행사를 진행한다. 10월 21일까지 호텔농심 홈페이지에서 구매할 수 있다. 당일 현장에서는 선착순 판매한다.온라인뉴스팀