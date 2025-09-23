메리제이브라이덜, “한일결혼은 차선이 아닌 더 넓은 사랑의 길”

이미지 확대 사진=메리제이브라이덜 제공

이미지 확대 사진=메리제이브라이덜 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제결혼에 대한 관심이 높아지는 가운데 한일결혼이 새로운 대안으로 주목받고 있다. 조건 중심의 만남에서 벗어나 진정한 교감을 내세운 국제결혼업체 메리제이브라이덜이 차별화된 전략으로 시장의 주목을 받고 있다.메리제이브라이덜은 2024년 기준 일본 내 성혼율과 회원수 1위인 결혼연합 IBJ와 공식 계약을 체결한 업체다. 이를 통해 방대한 회원 풀을 확보하고 단순 조건 매칭을 넘어선 실제 만남과 교감을 중심으로 한 서비스를 제공하고 있다.정호윤 대표는 “언어 장벽 때문에 자신감을 잃을 필요는 없다. 중요한 것은 마주 앉은 순간 느껴지는 진심과 이성적 감정이며 감정이 먼저 통하면 언어는 자연스럽게 따라온다”고 강조했다. 그는 이어 “성혼의 성패는 회원의 마음을 얼마나 깊이 이해하고 어떤 인연을 제안하느냐에 달려 있다”며 “동시에 본인 스스로도 매력을 발휘할 수 있도록 가꾸는 노력이 필요하다”고 설명했다.특히 메리제이브라이덜은 정 대표가 패션 업계에서 쌓아온 경험과 감각으로 회원의 스타일링을 직접 제안하고 오중석 웨딩 포토그래퍼가 프로필 사진을 맡아 완성도를 높이는 등 기존 업체와 차별화된 서비스를 제공한다. 또한 일본 현지 가맹점들과의 직접 교류를 통해 보다 적극적이고 집중도 있는 회원 지원 체계를 운영하며 한일 양국을 아우르는 네트워크를 강화하고 있다.업계에서는 메리제이브라이덜의 운영 방식을 두고 “단순히 조건을 맞추는 중개업체가 아니라, 보다 세밀하고 집중적인 지원을 제공한다”는 평가가 나온다. 실제로 ▲IBJ와의 공식 계약, ▲대표의 스타일링 및 오중석 작가와의 프로필 촬영, ▲일본 현지 가맹점과의 교류는 타 업체와 차별화되는 요소라는 분석이다.도준석 전문기자