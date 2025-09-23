[서울데이터랩]파이코인 콘플럭스 월드 리버티 파이낸셜 토큰 24시간 하락률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 파이코인(PI)의 24시간 하락률이 19.91%를 기록하며 가장 큰 하락폭을 보였다. 현재 파이코인의 가격은 395원이며, 시가총액은 3조 2413억 원이다. 파이코인은 모바일 기반의 채굴 플랫폼으로, 사용자들이 스마트폰으로 간편하게 채굴할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.콘플럭스(CFX)도 15.14% 하락하여 주요 하락 종목 중 하나로 나타났다. 콘플럭스의 현재 가격은 203원으로, 시가총액은 1조 466억 원에 달한다. 이 프로젝트는 중국에서 시작된 블록체인 플랫폼으로, 빠른 거래 속도와 확장성을 강조한다.월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 14.45% 하락하며 주목을 받고 있다. 이 토큰의 가격은 294원이며, 시가총액은 7조 2378억 원으로 상당한 크기를 자랑한다. WLFI는 디지털 금융 생태계를 구축하기 위한 플랫폼으로, 금융 서비스와 관련된 다양한 애플리케이션을 지원한다.펌프(PUMP) 역시 14.24% 하락하며 큰 하락폭을 기록했다. 현재 펌프의 가격은 7.99원이며, 시가총액은 2조 8293억 원이다. 펌프는 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스와 관련된 프로젝트로, 사용자들에게 유동성 공급과 대출 서비스를 제공한다.커브 파이낸스 토큰(CRV)은 11.76% 하락했다. 커브 파이낸스는 주로 스테이블코인 간의 거래를 위한 탈중앙화 거래소로, 사용자가 낮은 슬리피지와 수수료로 거래할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. CRV의 가격은 968원이며, 시가총액은 1조 3480억 원이다.한편, 셀레스티아(TIA)는 11.34% 하락했으며, 현재 가격은 2088원이다. 리도다오(LDO)도 11.32% 하락했으며, 이뮤터블엑스(IMX)는 11.22% 하락했다. 같은 시각, 옵티미즘(OP)은 10.51% 하락했고, 플로키(FLOKI)는 10.46% 하락했다. 이들 종목 모두 다양한 블록체인 플랫폼과 관련된 프로젝트로, 최근 시장의 변동성에 영향을 받았다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자