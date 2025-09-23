[서울데이터랩]밈코어 맨틀 아스터, 24시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 밈코어(M)로, 14.15%의 상승세를 보였다. 밈코어는 3814원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 3조 9648억 원에 이른다. 이 종목은 최근의 상승세로 인해 투자자들 사이에서 주목받고 있다.맨틀(MNT)은 10.38%의 상승률을 기록하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 맨틀은 현재 2400원에 거래 중이며, 시가총액은 7조 8091억 원에 달한다. 이 종목은 지속적으로 성장하는 생태계 내에서 다양한 활용 가능성을 가진 블록체인 플랫폼으로, 투자자들의 관심을 끌고 있다.아스터(ASTER)는 3.64%의 상승률을 기록하며, 2215원에 거래되고 있다. 시가총액은 3조 6729억 원으로, 블록체인 기술을 활용한 다양한 프로젝트에 참여하고 있는 것으로 알려져 있다. 아스터는 특히 거래량이 많은 특징을 가지고 있어, 시장에서의 활발한 활동을 보여준다.에이셔(ATH)는 3.32%의 상승률을 보이며 84원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 367억 원이다. 에이셔는 주로 디지털 자산 거래소에서 다양한 거래를 지원하는 플랫폼으로 활용되고 있다. 이 종목은 최근의 상승세를 통해 더 많은 투자자들의 주목을 받고 있다.한편, 팍스 골드(PAXG)는 2.09% 상승하여 523만 9716원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 5225억 원으로, 금 기반의 안정성을 제공하는 디지털 자산으로 평가받고 있다.같은 시각, 테더 골드(XAUt)는 1.88% 상승하였으며, USDe는 0.10%의 상승률을 기록했다. USD1은 0.08% 상승했으며, 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)와 리플 USD(RLUSD)는 각각 0.03% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자