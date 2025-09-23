[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스·스텔라루멘·퀀트, 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 24일 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 높은 종목들이 주목받고 있다. 그 중에서도 엠와이엑스 파이낸스가 가장 높은 상승률을 보이고 있다. 엠와이엑스 파이낸스는 1만 2739원으로 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.46% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 8.35% 하락했다. 24시간 거래량은 2496억 5018만 원으로 거래가 활발한 모습이다.스텔라루멘도 주목할 만하다. 현재 509원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.14% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 4.32% 하락세를 보이고 있다. 스텔라루멘의 24시간 거래량은 4835억 6633만 원으로 역시 높은 거래량을 기록하고 있다.퀀트는 12만 7915원으로 거래되며, 1시간 동안 0.38% 상승했다. 24시간 기준으로는 5.79% 하락세를 기록하고 있다. 퀀트의 24시간 거래량은 473억 9524만 원으로 다소 낮은 편이다.에스피엑스6900은 1519원에 거래되며, 1시간 동안 0.34% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 9.26% 하락했다. 24시간 거래량은 556억 5008만 원으로 활발하게 거래되고 있다. 넥소는 1731원으로 거래되며, 1시간 동안 0.30% 상승했다. 24시간 기준으로는 2.89% 하락세를 보였다. 넥소의 24시간 거래량은 186억 7338만 원이다.같은 시각 에어로드롬 파이낸스는 1545원으로 0.24% 상승했으며, 24시간 기준으로는 6.36% 하락했다. 리플은 3983원으로 거래되며 1시간 동안 0.20% 상승하고, 24시간 기준으로는 4.00% 하락했다. 팍스 골드는 520만 1136원에 거래되며 1시간 동안 0.16% 상승, 24시간 기준으로는 1.16% 상승했다. 테더 골드는 519만 3293원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.11% 상승하고 24시간 기준으로는 1.17% 상승했다. 마지막으로 쿠코인 토큰은 2만 1591원으로 거래되며, 1시간 동안 0.06% 상승하고 24시간 기준으로는 1.23% 하락했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자