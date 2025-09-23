대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-23 08:46
입력 2025-09-23 08:46
이미지 확대


22일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 애플(AAPL)은 상승세를 기록했으나, 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 하락했다.

엔비디아는 전일보다 3.93% 상승한 183.61달러에 거래를 마쳤다. 애플은 4.31% 상승하며 256.08달러로 장을 마감했다. 두 종목 모두 강한 상승세를 보였다. 반면, 마이크로소프트는 0.67% 하락하여 514.45달러로 마무리됐다.

아마존닷컴은 1.66% 하락했다. 메타는 1.63% 하락하며 약세를 보였다. 알파벳 Class A는 0.86% 하락했다. 브로드컴은 1.61% 하락했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 267,489,202주, 거래대금은 484억 달러로 약 67조 3,905억원이었다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 10.85%를 기록했다. 애플의 거래대금은 267억 달러로 약 37조 1,028억원이며, 시가총액 대비 7.02%였다. 마이크로소프트는 102억 달러, 약 14조 2,299억원의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 2.67%였다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
