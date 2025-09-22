닥터펩티, 베트남 FDI 우수 기업 시상식서 2025년 TOP 10 브랜드 선정

이미지 확대 베트남 하노이에서 진행된 시상식에서 김동희 닥터펩티 사업부장이 기념사진 촬영을 하고 있다. (사진=닥터펩티 제공)

제이앤코슈에서 전개하는 고기능성 스킨케어 브랜드 닥터펩티(Dr.Pepti)가 베트남에서 열린 2025년 우수 FDI 기업 시상식에서 ‘TOP 10 브랜드’에 이름을 올리며 국제적 브랜드 위상을 다시 한 번 입증했다.이번 시상식은 베트남 소비자 보호센터와 베트남 경제·문화연구원이 공동 주관하는 권위 있는 행사로, 외국인 직접 투자(FDI) 기업 가운데 현지 사회·경제적 기여도, 소비자 신뢰도, 브랜드 가치 등을 종합적으로 평가해 수상 기업을 엄격히 선별한다. 단순히 매출 규모를 넘어, 현지 소비자들의 생활 속에서 신뢰를 쌓아온 기업만이 이 무대에 설 수 있다는 점에서 그 의미가 남다르다.특히, 닥터펩티는 베트남에서 ‘국민 토너’로 불리는 센텔라 토너 EX를 250만 병 이상 판매하며 현지 뷰티 시장을 사실상 이끌어온 대표 브랜드로 자리매김했다. 이 성과를 기반으로 화장품 업계에서는 유일하게 FDI Top 10 브랜드에 선정되는 영예를 안았다.이번 수상은 단순히 화장품 브랜드의 인지도를 넘어, 베트남 사회·경제 발전에 기여한 글로벌 K-뷰티의 대표주자로서 닥터펩티가 공식 인정받았음을 보여준다.닥터펩티 관계자는 “이번 수상은 브랜드 파워가 아닌, 현지 소비자와 기관이 직접 품질과 가치를 입증해준 성과라는 점에서 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 K-뷰티를 대표하는 글로벌 선도 브랜드로서, 베트남을 비롯한 전 세계 소비자와 더욱 긴밀히 소통하고 아름다움과 자신감을 선사하는 혁신을 이어가겠다”고 포부를 밝혔다.온라인뉴스팀