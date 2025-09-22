대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹우 30% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-22 10:24
입력 2025-09-22 10:24
이미지 확대


22일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹우(45014K)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우는 개장 직후 5분간 112,407주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 7,050원 오른 30,550원이다.

한편 코오롱모빌리티그룹우의 PER은 -462.88로 나타나며, ROE는 제공되지 않았다.

이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재가 12,380원으로 주가가 27.63% 폭등하고 있다. 상승률 3위 우진(105840)은 현재 13,920원으로 16.88% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 두산로보틱스(454910)는 8.43% 상승하며 72,000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 LG이노텍(011070)은 8.10%의 상승세를 타고 190,800원에 거래되고 있다.

6위 CJ CGV(079160)는 현재가 5,630원으로 7.85% 상승 중이다. 7위 비에이치(090460)는 현재가 19,050원으로 6.84% 상승 중이다. 8위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270)은 현재가 14,020원으로 6.45% 상승 중이다. 9위 신세계푸드(031440)는 현재가 42,750원으로 4.91% 상승 중이다. 10위 코람코더원리츠(417310)는 현재가 6,520원으로 4.32% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 두산에너빌리티(034020) ▲4.28%, 한신기계(011700) ▲4.06%, 선진(136490) ▲3.84%, 해성디에스(195870) ▲3.79% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
