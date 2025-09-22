대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]소프트캠프 29.93% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
수정 2025-09-22 10:24
입력 2025-09-22 10:24
22일 오전 9시 15분 소프트캠프(258790)가 등락률 +29.93%로 상승률 1위를 차지했다. 소프트캠프는 개장 직후 768,361주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 393원 오른 1,706원이다.

한편 소프트캠프의 PER은 13.98로 비교적 안정적인 평가를 받으며, ROE는 1.96%로 수익성이 낮은 편에 속한다.

이어 상승률 2위 비올(335890)은 현재가 20,900원으로 주가가 29.81% 폭등하고 있다. 상승률 3위 아이윈플러스(123010)는 현재 1,315원으로 24.06% 폭등하며 호조를 보이고 있다. 상승률 4위 한국첨단소재(062970)는 12.56% 급등하며 4,885원에 거래되고 있다. 상승률 5위 아이스크림미디어(461300)는 12.27%의 상승세를 보이며 24,700원에 거래되고 있다.

6위 엘티씨(170920)는 현재가 21,450원으로 10.11% 상승 중이다. 7위 PS일렉트로닉스(332570)는 현재가 6,870원으로 9.92% 상승 중이다. 8위 케이씨에스(115500)는 현재가 11,430원으로 9.90% 상승 중이다. 9위 사토시홀딩스(223310)는 현재가 2,945원으로 9.89% 상승 중이다. 10위 비스토스(419540)는 현재가 1,390원으로 9.45% 상승 중이다.

이밖에도 지니언스(263860) ▲9.39%, 소니드(060230) ▲9.24%, 에이팩트(200470) ▲9.12%, 샘씨엔에스(252990) ▲9.03% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
