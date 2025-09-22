[서울데이터랩]스토리·딕시·월드 리버티 파이낸셜 토큰 24시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 스토리(IP)가 24시간 동안 24.63% 상승하며 가상자산 시장에서 가장 큰 상승폭을 기록했다. 스토리의 현재 가격은 1만 9638원이며, 시가총액은 6조 1410억 원에 달한다. 스토리는 주로 사용자 생성 콘텐츠 플랫폼에서 활용되며, 콘텐츠 제작자와 소비자 간의 직접적인 상호작용을 촉진하는 데 중점을 둔다.딕시(DEXE) 또한 12.35% 상승하여 24시간 상승률 2위를 기록했다. 딕시의 현재 가격은 1만 5942원이며, 시가총액은 1조 3348억 원이다. 딕시는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼에서 거래자와 투자자들이 자산을 관리하고 거래하는 데 사용되며, 특히 자동화된 거래 솔루션을 제공하는 데 강점을 가진다.월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 9.40% 상승, 가격은 345원에 달한다. 시가총액은 8조 4959억 원으로, 주로 글로벌 금융 서비스에서 활용되는 기능을 제공한다. 이 토큰은 사용자가 국제적인 금융 거래를 보다 쉽게 수행할 수 있도록 돕는 플랫폼을 제공한다.한편, XDC 네트워크(XDC)는 2.95% 상승하며 가격은 109원이다. XDC 네트워크는 블록체인 기반의 하이브리드 플랫폼을 제공하여 기업과 정부의 통합을 지원한다. 같은 시각, 지캐시(ZEC)는 2.78% 상승하며 가격은 7만 2724원에 도달했다. 지캐시는 익명성과 보안을 강조하는 암호화폐로, 사용자들이 프라이버시를 지키면서 거래할 수 있는 환경을 제공한다.플레어(FLR)는 1.90% 상승, 가격은 34원이며, 주로 탈중앙화 애플리케이션(dApps)의 개발을 지원하는 플랫폼이다. 카이아(KAIA)는 1.84% 상승하여 가격이 223원에 달하며, 카이아는 주로 디지털 자산의 관리와 거래를 위한 플랫폼을 제공한다.OKX 토큰(OKB)은 1.61% 상승했고, 가격은 27만 6555원이다. OKX 토큰은 사용자들에게 거래 수수료 할인과 같은 혜택을 제공하며, 거래소의 생태계 내에서 다양한 기능을 수행한다. 라이트코인(LTC)은 0.76% 상승하여 가격이 16만 744원에 도달했다. 라이트코인은 비트코인의 대안으로, 더 빠른 거래 속도와 효율성을 제공하는 것을 목표로 한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자