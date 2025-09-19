외국인·기관 ‘팔자’ 공세… 코스피, 최고치 경신 후 뒷걸음

이미지 확대 코스피 3,445선 하락 마감

19일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 16.06포인트(0.46%) 내린 3,445.24에 거래를 마감했다. 2025.9.19. 연합뉴스

코스피가 장 초반 사상 최고치를 경신했으나 외국인과 기관의 동반 매도세에 밀리며 하락 마감했다. 단기 급등에 따른 피로감과 차익 실현 욕구가 지수 하락을 이끌었다는 분석이 나온다.19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 16.06 포인트(0.46%) 내린 3445.24에 거래를 마쳤다. 장중 한때 3467.89까지 올라 이틀 연속 최고치를 새로 썼지만, 이후 하락 전환해 3434.61까지 밀렸다.유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 3078억원, 3357억원을 순매도했다. 반면 개인은 5330억원을 순매수하며 하락폭을 일부 방어했다. 코스피200선물시장에서도 외국인은 4325억원 매도 우위를 기록했다.업종별로는 운송·창고(-2.72%), 전기·가스(-2.38%), 화학(-1.32%), 증권(-1.02%) 등이 큰 폭 하락했다. 제약(0.61%), 의료·정밀기기(2.09%), 기계·장비(0.27%) 등은 상승세를 보였다. 삼성전자는 0.99% 떨어진 7만 9700원에 마감하며 하루 만에 ‘7만전자’로 밀려났다. SK하이닉스는 보합(35만 3000원)을 유지했다.같은 날 코스닥지수는 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 전 거래일보다 6.00 포인트(0.70%) 오른 863.11로 마감했다.외환시장에서는 달러 강세 영향으로 원화가 약세를 보였다. 이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 5.8원 오른 1393.6원에 거래를 마쳤다. 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 줄면서 고용 부진 우려가 완화됐고, 금리 인하 기대가 과도했다는 인식이 퍼지면서 달러가 반등한 영향이다.김예슬 기자