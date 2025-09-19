KB금융, 테더 USAT와 협력 논의… 스테이블코인 사업 모색

이미지 확대 양종희 KB금융 회장이 지난 12일 경남 사천 KB손해보험 인재니움 연수원에서 열린 하반기 그룹 경영진 워크숍에서 인공지능(AI) 관련 대응을 강조하고 있다. KB금융 제공

KB금융그룹이 글로벌 스테이블코인 발행사 테더와 협력 방안을 논의한다.19일 금융권에 따르면 양종희 KB금융 회장은 오는 22일 서울 여의도 국민은행 신관에서 테더 미국 특화 법인 ‘테더 USAT’의 보 하인스 최고경영자(CEO)를 만날 예정이다. 양 회장과 하인스 CEO는 국내외 디지털 자산 규제 환경 변화에 따른 스테이블코인 사업 기회 발굴, 글로벌 디지털 금융 서비스 경쟁력 강화를 위한 전략적 파트너십 방안을 논의할 것으로 전해졌다.테더는 세계 최대 스테이블코인 ‘USDT’를 발행·운영하는 기업이다. 지난 12일 미국 달러화에 연동되는 신규 스테이블코인 ‘USAT’를 연말까지 출시한다고 밝힌 바 있다. 이 과정에서 최근 제정된 미국 ‘지니어스법’(GENIUS Act)을 준수한다고 발표했다.하인스 CEO는 트럼프 행정부 당시 대통령 디지털자산 자문위원회 집행이사를 지낸 디지털자산 정책 전문가다. 미국 내 디지털자산 규제 체계 설계에도 참여한 이력으로 알려졌다.KB금융은 이번 만남을 계기로 글로벌 스테이블코인 확산과 규제 정비에 대응하고, 향후 디지털 금융 서비스 확대 전략을 모색할 계획이다.KB금융 관계자는 “글로벌 스테이블코인 확산에 대응하면서도 국내 통화 주권을 고려한 디지털 금융 생태계 구축이 목적”이라며 “국가 정책과 조화를 이루면서 서민경제 활성화에도 기여하는 혁신적 서비스를 마련하겠다”고 말했다.김예슬 기자