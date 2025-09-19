[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 다날 거래대금 6천억 넘어서

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면, 다날(064260)이 6천만 주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 10,960원으로, 시가총액 7,557억 원에 비해 676,586백만 원의 거래대금이 발생하며 시가총액의 8.95%에 해당하는 거래가 이루어지고 있다. 다날은 20.18% 급등세를 보이며 투자자들의 주목을 받고 있다. PER은 -93.68로 저평가되어 있으며, ROE는 2.46이다. 휴림로봇(090710)은 20,708,390주가 거래되며 거래량 2위를 차지하고 있다. 이 종목은 3,580원의 현재가에 73,058백만 원의 거래대금이 발생하여 시가총액의 1.71%를 기록하며, 1.42% 상승한 모습을 보이고 있다.거래량 3위인 한국첨단소재(062970)는 18,579,260주의 거래량과 함께 주가는 4,395원으로 1.27% 상승 중이다. 미투온(201490)은 6,380원으로 5.80% 상승하며, 17,980,292주의 거래량을 기록하고 있다. 아이비젼웍스(469750)의 경우 15,536,379주가 거래되며, 주가는 1,951원으로 5.98% 상승하였다. DGP(060900)는 1,712원의 현재가를 기록하며 26.53% 급등, 15,156,025주가 거래되었다. 큐로홀딩스(051780)는 14,172,451주의 거래량과 함께 1,403원으로 15.09% 상승세를 보이고 있다. 아이윈플러스(123010)는 13,380,603주의 거래량과 함께 주가가 2.73% 상승 중이다. 싸이버원(356890)은 4,655원으로 21.22% 급등하며, 13,214,914주의 거래량을 기록했다. 더즌(462860)은 11,021,699주가 거래되며 4,975원으로 9.10% 상승세를 나타내고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 클로봇(466100) ▲7.89%, 우리기술(032820) ▲3.48%, 에스투더블유(488280) ▲69.70%, 블루엠텍(439580) ▲8.09%, 피씨디렉트(051380) ▲18.76%, 한컴위드(054920) ▲13.86%, 한싹(430690) ▼4.48%, SFA반도체(036540) ▲8.54%, 뱅크웨어글로벌(199480) ▲23.57%, 로보로보(215100) ▲2.06% 등의 성적을 기록했다.에스투더블유는 69.70%의 폭등세를 보이며 10,285,745주가 거래되고 있으며, 거래대금은 261,951백만 원에 달한다. 싸이버원 역시 21.22% 급등하며 13,214,914주가 거래되었고, 62,017백만 원의 거래대금이 발생했다. 반면, 한싹은 4.48% 하락하며 7,327,230주의 거래량을 기록 중이다. 로보로보도 2.06% 상승에 그치며 6,187,277주가 거래되었다.코스닥 시장은 전반적으로 상승 종목이 우세한 가운데, 일부 종목에서는 급등세가 두드러지고 있다. 특히, 다날과 싸이버원, 에스투더블유 등은 높은 거래대금과 함께 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이는 시장 내에서 특정 종목에 대한 투자 심리가 급격히 변화하고 있음을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자