엘빈즈, 육아 부모 대상 ‘K클래스’ 참여…아이 간식 지원으로 브랜드 철학 실현

프리미엄 이유식 브랜드 ‘엘빈즈’가 육아 부모 대상 교육 프로그램 ‘K클래스’에 참여하며, 브랜드 철학과 사회적 가치 실현을 강화했다.엘빈즈는 지난 8월 서울 코엑스에서 열린 ‘베이비페어 임신·육아교실 K클래스’와 9월 11일 유튜브 생중계로 진행된 ‘온라인 K클래스’에 아이 간식을 공식 지원했다.이번 지원은 환절기 시기에 부모와 아이 모두의 건강을 지키고자 하는 엘빈즈의 진심에서 비롯됐다. 특히 배도라지 음료는 정제수를 전혀 사용하지 않고 순수 배도라지를 100% 착즙 방식으로 담아낸 제품으로, 일반적인 중탕 방식과 차별화된다. 당해 수확한 나주 햇배만을 사용해 더 진하고 달콤한 원료 그대로의 맛과 영양을 전달해, 건강에 더욱 이롭다는 점에서 부모들로부터 긍정적인 반응을 얻었다.엘빈즈는 이번 협력을 통해 단순한 제품 지원을 넘어, 육아 부모들에게 생활 속에서 체감할 수 있는 혜택과 건강 가치를 제공했다. 이는 ‘안전하고 믿을 수 있는 아이 먹거리 제공’이라는 엘빈즈의 핵심 철학과도 맞닿아 있다.관계자는 “환절기에 부모와 아이가 함께 건강하게 보낼 수 있도록 보리차와 배도라지를 준비했다”며, “앞으로도 브랜드 슬로건 ‘잘 먹는 아이의 즐거움’처럼 부모와 아이 모두가 신뢰할 수 있는 먹거리와 경험을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.이어 “엘빈즈는 이번 참여를 계기로 향후에도 제품 지원, 육아 프로그램 협력, 커뮤니티 연계 활동을 지속 확대하며, 육아 부모들의 생활에 긍정적인 변화를 만들어갈 계획”이라고 덧붙였다.온라인뉴스팀