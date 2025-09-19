KT, 서버 침해 정황 KISA에 신고…정부 “근본 대책 마련”

이미지 확대 구재형 KT 네트워크부문 네트워크기술본부장이 18일 서울 종로구 KT광화문빌딩에서 소액결제 피해 관련 대응 현황을 발표하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 해킹 대응을 위한 과학기술정보통신부-금융위원회 합동 브리핑을 마친 정부 관계자들과 롯데카드(왼쪽), KT(오른쪽) 관계자들이 함께 인사를 하고 있다.

연합뉴스

무단 소액결제 사건에 연루된 KT의 서버 침해 정황이 확인됐다. 정부는 통신·금융 분야를 강타한 잇단 해킹 사태를 계기로 범부처 차원의 근본 대책을 마련하겠다고 밝혔다.KT는 19일 전날 밤 11시 57분 한국인터넷진흥원(KISA)에 서버 침해 정황을 신고했다고 밝혔다. 회사 측은 서버 침해 흔적 4건과 의심 정황 2건을 확인해 신고했으며, 이번 사실은 외부 보안 전문 기업에 의뢰해 약 4개월간 전사 서버를 조사하는 과정에서 드러났다고 설명했다. KT는 향후 정부 조사에 적극 협조해 침해 서버를 조속히 확정하고 구체적 침해 내용과 원인을 규명하겠다는 입장이다.한편 과학기술정보통신부와 금융위원회는 이날 합동 브리핑을 열고 사태의 엄중함을 강조하며 해킹 사고의 근본 대책을 마련하겠다고 밝혔다. 류제명 과기부 2차관은 “민관합동조사단이 KT 무단 소액결제 사태의 원인을 신속·철저히 규명하고 결과를 투명하게 공개하겠다”고 밝혔다. 조사단은 해커가 불법 초소형 기지국을 통해 KT 내부망에 어떻게 접속했는지, 개인정보는 어떤 경로로 확보했는지를 집중 조사 중이다.정부는 현재까지 피해자 362명이 확인됐으며 피해 규모는 약 2억4000만원에 달한다고 밝혔다. 또 약 2만30명의 이용자가 불법 기지국에 노출돼 전화번호, 가입자 식별번호(IMSI), 단말기 식별번호(IMEI) 등 민감 정보가 유출된 정황도 드러났다.류 차관은 “과기부는 현행 보안 체계를 원점에서 재검토해 임시방편 대응이 아닌 근본적 대책을 마련할 것”이라며 “기업이 침해 사실을 고의 지연 신고하거나 미신고할 경우 과태료를 부과하고, 정부가 직접 정황을 확보하면 기업 신고 없이도 철저히 조사할 수 있도록 제도를 개선하겠다”고 강조했다.금융위원회도 금융권 해킹 대응 체계를 전면 강화하겠다고 밝혔다. 권대영 금융위 부위원장은 “롯데카드 조사 과정에서 당초 신고보다 큰 규모의 유출이 확인됐다”며 “소비자 보호 조치가 차질없이 이뤄지도록 면밀히 관리하겠다”고 말했다. 그는 “보안 투자를 불필요한 비용으로 여기는 금융권의 안이한 자세를 반성해야 한다”며 “금융사 CEO 책임 하에 전산 시스템과 보안 체계를 긴급 점검하고, 징벌적 과징금과 최고보안책임자(CISO) 권한 강화 등 제도 개선에 즉시 착수하겠다”고 밝혔다.이범수 기자