내년부터 4년간 대전 ‘금고지기’에 하나은행·농협 선정

1금고는 일반·특별회계 등, 2금고는 특별회계 등 담당

이미지 확대 대전시청. 서울신문 DB

내년부터 2029년까지 4년간 대전 시 금고를 운영할 금융기관으로 제1 금고에 하나은행, 제2 금고에 농협은행을 선정했다.19일 대전시에 따르면 전날 금고지정심의위원회를 개최해 대내외 신용도와 재무구조 안정성, 예금·대출 금리, 시민 이용 편의성, 지역사회 기여 등 6개 항목을 평가해 고득점순으로 결정했다. 10월 중 약정을 체결할 예정이다.선정된 금고의 연간 예산 관리 규모는 2025년 본예산을 기준으로 제1금과는 6조 6393억원, 제2금과는 약 7618억원에 달한다.시 금고는 지자체의 일반회계·특별회계·기금 등 세입·세출 자금을 보관·관리하고, 각종 금융 서비스를 제공하는 대전시의 공식 금융 창구 역할을 한다. 하나은행은 일반회계·11개 특별회계·5개 기금을 관리하며 농협은 6개 특별회계와 14개 기금을 담당하게 된다.조중연 대전시 세정담당관은 “시민 편의성 제고와 지역사회 발전 기여를 최우선 가치로 삼고 안정적인 자금 관리와 합리적인 금리 혜택 제공을 통해 재정 효율성을 높이겠다”고 말했다.대전 박승기 기자