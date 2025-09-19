KMA 한국능률협회, ‘시니어 필수! 스마트폰 앱 완전 정복’ 무료 교육 개설

이미지 확대

한국능률협회(상근부회장 최권석, 이하 KMA)가 ‘시니어 필수! 스마트폰 앱 완전 정복’ 과정을 무료로 개설하여 시니어 세대가 디지털 생활 속에서 느끼는 불편을 해소하고, 디지털 기기의 실질적인 활용 능력을 키울 수 있도록 지원한다. 교육은 오는 10월 21일 서울 여의도 이룸센터 8층 KMA 평생교육센터에서 진행된다.이번 과정은 만 55세(1970년생) 이상 중장년층을 대상으로, 일상에서 꼭 필요한 앱을 쉽고 친근하게 배우고 직접 실습하는 생활 밀착형 프로그램이다. 주요 내용으로는 ▲카카오택시, 네이버지도, 코레일 앱 등 필수 앱 활용법 ▲키오스크 사용법 익히기 ▲가까운 약국 찾기 및 병원 예약·전화하기 등으로 구성됐다. 참가자는 실습을 통해 다양한 앱을 직접 사용해 보며 자신에게 맞는 디지털 생활 방식을 익힐 수 있다.KMA 시니어랩 윤정임 연구원은 “스마트폰 앱을 제대로 활용하기만 해도 생활이 훨씬 편리해지고 가족·지인과의 소통에서도 자신감을 얻을 수 있다”며 “이번 과정을 통해 시니어 세대가 디지털 생활의 장벽을 낮추고 한층 더 활발하게 사회와 연결되길 기대한다”고 말했다.교육은 선착순 15명을 대상으로 하며, 참가비는 전액 무료다. 신청은 KMA 공개교육센터 홈페이지 내 구글폼을 통해 접수할 수 있다. 교육 참여자는 개인 스마트폰을 지참해야 한다. 자세한 문의는 KMA 평생교육센터로 하면 된다.온라인뉴스팀