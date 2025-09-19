유리아쥬(Uriage) X 롬앤(rom&nd), 올리브영 단독 ‘컬러 립밤’ 출시

이미지 확대 ▲사진 출처 : ㈜케이엔유 코스메틱, 유리아쥬 코리아

더모 코스메틱 브랜드 유리아쥬(Uriage)와 MZ세대에게 사랑받는 색조 전문 브랜드 롬앤(rom&nd)이 협업해 올리브영 단독 ‘컬러 립밤’ 2종을 출시한다. 이번 신제품은 오는 9월 30일 올리브영 온라인에서 선런칭되며, 10월 1일부터 온·오프라인 매장을 통해 공식 판매될 예정이다.유리아쥬는 200년 이상 이어온 온천수 기반 피부 과학 노하우를 바탕으로 장벽 케어에 특화된 제품을 선보여온 브랜드다. 이번 협업을 통해 유리아쥬의 피부 장벽 보호 및 보습력이라는 강점과, 롬앤이 지닌 세련된 컬러감과 발색력이 결합해 성분 걱정 없이 사용할 수 있으면서도 트렌디한 발색을 즐길 수 있는 새로운 개념의 컬러 립밤이 완성됐다.특히 이번 컬러 립밤은 롬앤 커뮤니티 ‘코하(COHA)’에서 진행된 투표 펀딩을 통해 고객이 직접 선택한 상위 득표 컬러를 반영해 탄생했다. 롬앤의 베스트셀러 ‘더 쥬시 래스팅 틴트’ 컬러 중 쥬쥬브와 베어그레이프 컬러를 그대로 구현했으며, 유리아쥬의 보습 장벽 효능까지 더해 립밤 본연의 촉촉한 보습감을 강화했다.출시 제품은 ▲유리아쥬 스틱레브르 컬러드 배리어 그레이프 ▲유리아쥬 스틱레브르 컬러드 쥬쥬 배리어 2종으로, 유리아쥬 립밤의 풍부한 보습력과 롬앤 독보적 컬러감을 동시에 담아 데일리 립 케어와 색조 연출을 모두 만족시킨다.유리아쥬와 롬앤 관계자는 “200년 피부 장벽 과학 노하우를 가진 유리아쥬와 색조 시장에서 독보적 존재감을 가진 롬앤이 함께 선보이는 이번 협업은, 고객들이 안심하고 사용할 수 있는 동시에 트렌디한 컬러감을 경험할 수 있는 특별한 시너지”라며, “특히 고객 참여 투표를 통해 탄생한 이번 컬러 립밤은 성분과 보습력, 색감 모두에서 높은 만족도를 선사할 것”이라고 전했다.이번 유리아쥬X롬앤 협업 컬러 립밤은 올리브영 단독으로 만나볼 수 있으며, 온라인 선런칭은 9월 30일, 공식 런칭은 10월 1일이다.온라인뉴스팀