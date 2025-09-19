코스피, 장 초반 또 사상 최고치… 곧바로 숨 고르기

이미지 확대 19일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피 지수는 전장 대비 0.07포인트(0.00%) 내린 3,461.23으로 출발해 등락하고 있다. 2025.9.19. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 장 초반 사상 최고가를 또다시 경신했지만 단기 급등 부담에 보합권에서 등락을 이어가고 있다.19일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 코스피는 전 거래일보다 9.62포인트(-0.28%) 내린 3451.68을 기록 중이다. 전장 대비 0.07 포인트(0.00%) 내린 3461.23으로 출발해 장 초반 한때 3467.89까지 오르며 사상 최고가를 새로 썼으나, 곧바로 낙폭을 줄인 뒤 하락 전환했다.전날 뉴욕증시에서 주요 지수가 금리 인하 발표 하루 만에 최고치를 갈아치우며 투자심리를 자극했지만, 최근 국내 증시가 단기간 큰 폭으로 오른 만큼 차익실현 매물이 출회된 것으로 풀이된다.코스닥 역시 보합권에 머물고 있다. 같은 시간 코스닥은 전 거래일보다 0.32% 내린 854.38을 기록 중이다. 외국인과 기관이 각각 812억원, 295억원 순매도하고 있는 반면 개인은 1405억원을 순매수하고 있다.한편 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날 종가보다 0.6원 오른 1388.4원에 개장했다. 이날 환율은 1390원 안팎에서 움직이고 있다. 미국 노동부가 발표한 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 밑돌면서 달러 강세가 이어진 영향이다. 간밤 달러인덱스도 반등세를 보이며 환율 상승을 뒷받침했다.김예슬 기자