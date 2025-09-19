경제 스타벅스 신규 음료 주문하면 ★★★ 더 드려요 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/09/19/20250919018004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-09-19 00:24 입력 2025-09-19 00:24 이미지 확대 스타벅스 신규 음료 주문하면 ★★★ 더 드려요 스타벅스코리아는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 가을 신규 음료를 출시했다. 스타벅스는 오는 25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 가을 음료과 푸드 메뉴를 소개하고 있다.이지훈 기자 스타벅스코리아는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 가을 신규 음료를 출시했다. 스타벅스는 오는 25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 가을 음료과 푸드 메뉴를 소개하고 있다. 이지훈 기자 2025-09-19 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지