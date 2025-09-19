대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

스타벅스 신규 음료 주문하면 ★★★ 더 드려요

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-09-19 00:24
입력 2025-09-19 00:24
이미지 확대
스타벅스 신규 음료 주문하면 ★★★ 더 드려요
스타벅스 신규 음료 주문하면 ★★★ 더 드려요 스타벅스코리아는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 가을 신규 음료를 출시했다. 스타벅스는 오는 25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 가을 음료과 푸드 메뉴를 소개하고 있다.
이지훈 기자


스타벅스코리아는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 가을 신규 음료를 출시했다. 스타벅스는 오는 25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 가을 음료과 푸드 메뉴를 소개하고 있다.

이지훈 기자
2025-09-19 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기