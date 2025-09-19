이미지 확대 스타벅스 신규 음료 주문하면 ★★★ 더 드려요 스타벅스코리아는 ‘블랙 글레이즈드 라떼’와 ‘말차 글레이즈드 티 라떼’ 등 가을 신규 음료를 출시했다. 스타벅스는 오는 25일까지 신규 음료 주문 시 추가 별 3개를 증정하는 이벤트를 연다. 18일 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 모델들이 가을 음료과 푸드 메뉴를 소개하고 있다.

이지훈 기자

2025-09-19 18면

