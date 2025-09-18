“로보락·샤오미청소기 흡입력, 삼성·LG의 3분의 1도 못 미쳐”

이미지 확대 무선청소기 최대 흡입력 시험 결과.

한국소비자원 제공

국내에 유통된 중국산 무선 청소기들이 실제 성능과 다른 흡입력을 표시해 소비자를 오인하게 한 것으로 나타났다.한국소비자원은 로보락·샤오미·아이닉·아이룸·디베아·틴도우 등 중국산 제품 6종이 최대 흡입력 단위로 진공도 단위인 파스칼(Pa)을 사용해 국제표준(IEC) 흡입력 단위인 와트(W)를 쓰는 삼성전자·LG전자 제품보다 성능이 뛰어난 것처럼 광고했다고 18일 밝혔다.실제 흡입력 시험 결과 중국산 6종의 최대 흡입력은 58~160W에 그쳐 차이가 크게 벌어지는 것으로 확인됐다. 국내 소비자에게 익숙한 로보락과 샤오미는 각각 72W, 82W로 삼성전자·LG전자(280W)의 3분의 1 수준에 불과했다. 소비자원은 “진공도는 흡입력을 이루는 1개 요소로 공기 유량은 없고 제품 내부 압력 상태만을 나타내는 물리량”이라며 “흡입력 단위로 (파스칼)을 사용하는 것은 부적절하다”고 지적했다.국가기술표준원은 내년 초까지 IEC 국제표준을 반영한 무선 청소기 흡입력 KS 제정을 완료하고, 소비자원은 수입 업체들에 흡입력 표시 개선을 권고했다. 또 한국에너지공단에 에너지소비효율 등급과 청소 성능 등에서 의무 표시 지정 검토를 요청했다.이범수 기자