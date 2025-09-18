배우 전소니·이유미·김민하, 제30회 부산국제영화제 개막식 속 샤넬 룩&하이주얼리·파인주얼리 주목

제30회 부산국제영화제 레드카펫, 샤넬로 완성된 배우들의 고혹적인 스타일링

이미지 확대 사진 제공=샤넬(CHANEL)

이미지 확대 사진 제공=샤넬(CHANEL)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 17일 제30회 부산국제영화제가 부산 해운대구 영화의전당에서 성대한 막을 올렸다.국내 최대 규모의 영화제답게 수많은 영화인들이 참석해 개막식을 빛냈으며, 부산국제영화제의 하이라이트인 레드카펫 행사에서는 배우들의 다채로운 스타일링이 시선을 사로잡았다.특히 넷플릭스 오리지널 시리즈 <당신이 죽였다>의 전소니와 이유미, 영화 <하나코리아>의 김민하는 각기 다른 매력을 담은 매혹적인 스타일링으로 우아한 레드카펫을 완성했다. 세 배우 모두 샤넬 룩과 샤넬 하이주얼리, 파인주얼리를 착용해 고급스럽고 완벽한 실루엣을 선보였다.샤넬은 배우들의 스타일링을 통해 존재감을 드러내는 것에 그치지 않고, 영화 산업 속 여성의 위상을 높이고 문화예술적 기여를 조명하기 위해 지난해 제29회 부산국제영화제부터 ‘까멜리아상’을 신설, 올해로 2회째를 맞이했다.한편, 제30회 부산국제영화제는 지난 17일(수) 막을 올려 오는 26일(금)까지 열흘간 개최된다.온라인뉴스팀