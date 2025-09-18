유가네닭갈비, 신메뉴 시리즈 ‘치폴레와르르닭갈비&청양와르르닭갈비’ 출시

이미지 확대 사진=유가네닭갈비 제공

㈜바이올푸드글로벌(대표 권지훈)이 운영하는 대한민국 대표 닭갈비 프랜차이즈 ‘유가네’에서 차별화된 맛과 경험을 선사할 신메뉴 2종을 출시했다고 밝혔다. 이번에 선보이는 메뉴는 ‘치폴레와르르닭갈비’와 ‘청양와르르닭갈비’로, 글로벌 트렌드와 한국인의 입맛을 모두 겨냥했다.신메뉴 치폴레와르르닭갈비는 스모키한 멕시칸 풍미가 느껴지는 치폴레 소스에 바삭한 나쵸를 곁들여 색다른 조합을 즐길 수 있는 메뉴로 이국적인 풍미와 바삭한 식감이 더해져 젊은 층 소비자에게 특히 인기가 예상된다.청양와르르닭갈비는 한국인의 입맛에 익숙한 청양고추와 아삭한 양파를 활용해 매콤하면서도 달콤한 청양마요 소스와 조화를 이룬 메뉴이며, 매운맛과 달달한 소스의 밸런스가 어우러져 남녀노소 호불호를 가리지 않는 메뉴의 맛을 담았다.유가네 관계자는 “이번 신메뉴는 글로벌 트렌드와 한국적 매운맛을 동시에 반영해 고객의 다양한 취향을 만족시키고자 개발했다”라며 “유가네의 차별화된 신메뉴에 많은 관심이 기대된다”라고 전했다.한편, 유가네는 1981년 창립 이후 40년 이상 꾸준히 사랑받아온 대한민국 대표 프랜차이즈로 ‘콘치즈닭갈비, 치즈퐁닭, 반반닭갈비’ 등 다양한 히트 메뉴를 선보였다. 앞으로도 트렌드에 맞춘 신메뉴 출시를 통해 소비자에게 색다른 외식 경험을 제공할 계획이다.온라인뉴스팀