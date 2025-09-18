한국인 족형 맞춤 설계… 신을수록 ‘착’

이미지 확대 한국인 발 형태를 정밀하게 반영·설계한 ‘모션 골프화 V2’.

잔디로가 2025년 가을 시즌을 맞아 신제품 ‘모션 골프화 V2’를 선보였다. 올해 상반기 베스트셀러였던 ‘모션 골프화’의 후속 모델로, 한국인 발에 최적화된 맞춤 설계와 업그레이드된 퍼포먼스를 특징으로 한다.17일 잔디로에 따르면 모션 골프화 V2의 가장 큰 차별점은 한국인의 발 형태를 정밀하게 반영한 점이다. 한국인의 족형에 맞게 인체공학적 설계를 도입했다. 최상급 천연 소가죽을 사용해 처음 신는 순간부터 발을 감싸는 부드러운 착화감을 제공하며, 신을수록 사용자 발에 맞춰 형태가 자연스럽게 변형되는 ‘메모리 핏’(Memory-Fit) 기술을 구현했다. 또한 가죽의 통기성을 극대화하면서 발수·방수 기능을 강화﻿했다.스윙 안정성을 위한 기술도 적용됐다. ‘챔프’﻿ 스파이크와 지면 마찰을 극대화하는 논슬립 아웃솔을 결합해 경사면이나 습한 페어웨이에서도 흔들림 없는 하체 고정력을 제공한다. 또한 스윙 과정에서 발의 뒤틀림을 제어하고 체중 이동을 돕는 ‘모션 밸런스’ 굴곡 디자인, 특허받은 ‘3D 지지대 4way 인솔’을 탑재해 장시간 라운드에서도 발 피로를 줄였다.모션 골프화 V2는 두 가지 디자인으로 선보인다. 클래식 라인은 전통적인 골프화의 품격을 강조했으며, 캐주얼 라인은 스트리트 무드의 디자인과 세련된 컬러 패턴을 적용했다.﻿민나리 기자