경제

'스마트 재난관리' 안전산업 380개 기업·기관 총출동

홍윤기 기자
수정 2025-09-18 01:02
입력 2025-09-18 01:02

17일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '2025 대한민국 안전산업박람회'에서 한 관람객이 부스를 둘러보며 사진을 찍고 있다. 이번 박람회는 '스마트 재난관리, 재난 대응의 새로운 패러다임을 열다'를 주제로 380여개의 기업과 기관이 참가했다.

홍윤기 기자

2025-09-18 14면