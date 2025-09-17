[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 노을 거래대금 무려 1308억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 큰 변동성을 보이고 있다.17일 한국거래소에 따르면, 노을(376930)이 3,901만주 이상의 거래량을 기록하며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 3,620원으로, 시가총액 1,337억원에 비해 거래대금은 1,308억 5,900만원을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 98%에 이르고 있다. 이는 투자자들의 매수세가 강하게 작용하고 있는 것으로 보이며, 등락률은 +29.98%로 상한가를 기록 중이다. 노을의 PER은 -6.53, ROE는 -71.15로 재무 지표상으로는 부정적이지만 현재 시장에서는 투자자들의 긍정적 기대감이 반영되고 있다. 이어 미스터블루(207760)는 거래량 3,389만주로 2위를 기록했으며, 주가는 2,050원이다. 거래대금은 721억 3,700만원으로, 시가총액의 42%에 해당한다. 등락률은 -2.61%로 하락세를 보이고 있다. PER은 -10.57, ROE는 -29.15로 부정적인 재무 지표를 보여주고 있다.거래량 3위 빌리언스(044480)는 현재가 652원으로, 등락률은 +11.45%를 기록하며 급등세를 보이고 있다. 거래량은 3,315만주로, 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 4위 와이즈버즈(273060)는 1,267원으로 거래되며 +19.08%의 등락률을 기록 중이다. 5위 휴림로봇(090710)은 3,445원으로 +0.88%의 상승률을 보이며 거래량은 2,431만주를 기록하고 있다. 6위 이미지스(115610)는 1,294원으로 거래되며 +21.05%의 상승률을 기록, 거래량은 2,425만주에 달한다. 7위 모비데이즈(363260)는 2,335원으로 +19.74% 상승, 거래량은 2,277만주이다. 8위 아이비젼웍스(469750)는 1,706원으로 +13.43% 상승, 거래량은 2,131만주이다. 9위 아이언디바이스(464500)는 4,345원으로 +19.04% 상승, 거래량은 2,027만주를 기록 중이다. 10위 한라캐스트(125490)는 7,730원으로 +0.78% 상승하며 1,920만주의 거래량을 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 지엔코(065060) ▲20.51%, 클로봇(466100) ▲5.63%, 텔콘RF제약(200230) ▲4.45%, 노랑풍선(104620) ▲3.97%, 삼화네트웍스(046390) ▲5.70%, 덕산하이메탈(077360) ▲10.69%, 큐캐피탈(016600) ▲5.34%, 현대ADM(187660) ▲7.25%, 우리기술(032820) ▼1.00%, 코닉오토메이션(391710) ▲0.52% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 거래량 1위를 기록한 노을이 상한가를 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 거래대금이 시가총액의 98%를 차지해 급격한 자금 유입이 있음을 보여준다. 반면, 미스터블루는 거래대금이 시가총액의 42%를 기록했으나, 주가는 -2.61% 하락하며 매도세가 우세한 양상을 보인다. 이미지스와 모비데이즈는 각각 +21.05%, +19.74%의 상승률을 기록하며 높은 거래량과 거래대금을 바탕으로 긍정적인 움직임을 보이고 있다.전체적으로 코스닥 시장에서는 급등락을 보이는 종목들이 다수 존재하며, 투자자들의 활발한 매수와 매도가 이어지고 있다. 특정 종목에는 매수세가 집중되고 있는 반면, 일부 종목은 매도세가 우세해 주가 하락으로 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자