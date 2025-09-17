[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(9월 17일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 14.55%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 78,100원으로 전 거래일 대비 1.64% 하락하며 주가가 하락세를 보이고 있다. 거래량은 1,954,733주를 기록했다. 시가는 79,100원이다.이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 2.89%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.30% 하락하며 주가가 하락 중이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 3.00%의 하락률로 주가가 하락하고 있다. 검색비율 5위 알테오젠(196170)은 0.20% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 흥구석유(024060)는 등락률 12.88%로 급등세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 1.28%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 삼성중공업(010140)은 1.16%의 상승세를 보이고 있다. 9위 카카오(035720)는 0.48% 하락하며 주가가 하락하고 있다. 10위 HJ중공업(097230)은 상승률 0.30%로 주가가 소폭 상승하고 있다.이 밖에도 세진중공업(075580) ▲1.46%, 현대차(005380) ▲0.23%, 농심(004370) ▲3.06%, 한미반도체(042700) ▼2.04%, LG디스플레이(034220) ▼3.31%, 한화시스템(272210) ▼1.01%, 한국항공우주(047810) ▲2.69%, 엠디바이스(226590) ▲6.51%, 네이처셀(007390) ▼1.39%, 현대로템(064350) ▼2.91% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자