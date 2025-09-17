대한매일상회 바로가기
항공산업 취업문 ‘노크’

이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-09-17 01:19
입력 2025-09-16 18:18
이미지 확대
항공산업 취업문 ‘노크’
항공산업 취업문 ‘노크’ 16일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘제8회 항공산업 잡페어’에서 구직자들이 이스타항공 관계자들과 취업 상담을 하고 있다.
이지훈 기자


16일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘제8회 항공산업 잡페어’에서 구직자들이 이스타항공 관계자들과 취업 상담을 하고 있다.

이지훈 기자
2025-09-17 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
