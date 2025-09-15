[서울데이터랩]한라캐스트 29.94% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일 오후 15시 40분 한라캐스트(125490)가 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. 한라캐스트는 장 중 26,415,494주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,530원 오른 6,640원에 마감했다.한편 한라캐스트의 PER은 17.20으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 46.18%로 수익성이 매우 높은 수준으로 평가된다.이어 상승률 2위 TPC(048770)는 주가가 29.83% 폭등하며 종가 2,655원에 상승 마감했다. 상승률 3위 티피씨글로벌(130740)의 주가는 2,310원으로 29.78% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 프로티나(468530)는 26.68% 폭등하며 30,150원에 마감했다. 상승률 5위 한스바이오메드(042520)는 22.18%의 상승세를 타고 종가 14,320원에 마감했다.6위 테크윙(089030)은 종가 51,200원으로 21.76% 상승 마감했다. 7위 휴림로봇(090710)은 종가 3,635원으로 20.36% 상승 마감했다. 8위 시지트로닉스(429270)는 종가 7,200원으로 20.00% 상승 마감했다. 9위 제닉스로보틱스(381620)는 종가 14,290원으로 17.52% 상승 마감했다. 10위 에이유브랜즈(481070)는 종가 25,100원으로 16.47% 상승 마감했다.이밖에도 지투지바이오(456160) ▲16.17%, 휴림에이텍(078590) ▲16.03%, 모델솔루션(417970) ▲15.89%, 알엔투테크놀로지(148250) ▲15.73%, 나노실리칸첨단소재(286750) ▲15.35%, 로보스타(090360) ▲15.08%, KBI메탈(024840) ▲14.94%, HLB이노베이션(024850) ▲14.59%, 소룩스(290690) ▲14.51%, 엘티씨(170920) ▲14.37% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자