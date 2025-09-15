대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]‘농심홀딩스’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-15 17:22
입력 2025-09-15 17:22
이미지 확대


15일 오후 15시 35분 농심홀딩스(072710)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 농심홀딩스는 장 중 1,229,687주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 26,400원 오른 114,400원에 마감했다.

한편 농심홀딩스의 PER은 9.28로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.39%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 주가가 29.96% 폭등하며 종가 14,660원에 상승 마감했다. 상승률 3위 코오롱모빌리티그룹(450140)의 주가는 7,690원으로 29.90% 폭등하며 부진을 극복했다. 상승률 4위 파미셀(005690)은 22.38% 급등하며 14,380원에 마감했다. 상승률 5위 후성(093370)은 20.18%의 급등세를 타고 종가 6,730원에 마감했다.

6위 현대지에프홀딩스(005440)는 종가 9,290원으로 11.93% 급등 마감했다. 7위 HD현대(267250)는 종가 164,300원으로 10.64% 상승 마감했다. 8위 남양유업우(003925)는 종가 38,150원으로 9.94% 상승 마감했다. 9위 한화(000880)는 종가 93,000원으로 8.39% 상승 마감했다. 10위 케이씨텍(281820)은 종가 38,300원으로 8.19% 상승 마감했다.

이미지 확대


이밖에도 상상인증권(001290) ▲8.07%, HS효성(487570) ▲8.01%, 케이씨(029460) ▲7.96%, 한진칼(180640) ▲7.86%, 키움증권(039490) ▲7.21%, 이수페타시스(007660) ▲7.09%, 삼성물산(028260) ▲7.05%, 만호제강(001080) ▲6.89%, KG케미칼(001390) ▲6.67%, 한화손해보험(000370) ▲6.63% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
