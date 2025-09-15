‘유인나의 겟잇뷰티’ 역대 1위 브랜드 로마샴푸(LOMA), 오늘부터 1위 기념 행사 진행

이미지 확대

오랜 역사를 자랑하는 뷰티 프로그램 ‘겟잇뷰티’. 현재 동안의 아이콘 배우 유인나가 직접 진행하고 있는 ‘겟잇뷰티’ 역사상 최대/최고 매출을 자랑한 브랜드가 있다. 바로 시애틀 비건 헤어케어 로마샴푸.겟잇뷰티에 등장한 전체 브랜드 중 부동의 1위를 기록한 로마샴푸가 오는 9월 15일부터 21일까지 7일간 겟잇뷰티 방송을 통해 시청자와 만난다.로마샴푸는 지난 방송에서도 MC 유인나가 직접 소개할 당시 수십만 명의 동시 시청자와 1분당 수백개씩 판매되는 기록을 세우며 큰 인기를 끌었다. 여성들의 워너비 뷰티 롤모델인 유인나가 직접 방송에서 극찬하며, 더 큰 관심을 모았다는 후문. 방송 직후 1만 개 이상이 판매되며 폭발적인 기록을 세운 로마샴푸는, 이번 뷰티 전 브랜드 1위를 기념해 다양한 행사로 소비자들을 만난다. 이번 방송도 배우 유인나가 직접 출연할 예정이다.풍성한 거품과 은은한 향, 식물 유래 성분으로 인기를 끈 로마샴푸는 현대 신세계백화점은 물론 롯데백화점, 현대백화점 등 주요 백화점에 입점해 있으며, 다양한 점포에서 매출 1등 및 신세계 시코르 베스트 어워즈에서 수상하며 인기를 끌고 있다.한편 CJ온스타일 대표 뷰티 카테고리 브랜드로서 확고한 존재감을 만들어낸 로마는 오늘 9월 15일 저녁 9시에 생방송으로 배우 유인나가 직접 소개하며 시청자들과 만날 예정이다.오늘 방송 이후부터는 주말까지 꾸준히 재방송도 편성돼있다. 1위 기념 베스트셀러 사은품과 할인 등 다양한 혜택은 CJ온스타일에서 만나볼 수 있다.온라인뉴스팀