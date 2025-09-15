대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[서울데이터랩]나노실리칸첨단소재 20.27% 급등…실시간 상승률 1위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-15 09:24
입력 2025-09-15 09:24
이미지 확대


15일 오전 9시 15분 나노실리칸첨단소재(286750)가 등락률 +20.27%로 상승률 1위를 차지했다. 나노실리칸첨단소재는 개장 직후 5분간 722,517주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 305원 오른 1,810원이다.

한편 나노실리칸첨단소재의 PER은 -8.70으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 1.83%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.

이어 상승률 2위 로보스타(090360)는 현재가 36,700원으로 주가가 16.51% 급등하고 있다. 상승률 3위 로보로보(215100)는 현재 7,400원으로 15.44% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 베셀(177350)은 14.18% 급등하며 1,812원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한스바이오메드(042520)는 14.08%의 상승세를 타고 13,370원에 거래되고 있다.

6위 티피씨글로벌(130740)은 현재가 2,025원으로 13.76% 상승 중이다. 7위 코닉오토메이션(391710)은 현재가 3,240원으로 11.53% 상승 중이다. 8위 제닉스로보틱스(381620)는 현재가 13,440원으로 10.53% 상승 중이다. 9위 심텍(222800)은 현재가 32,050원으로 9.95% 상승 중이다. 10위 유니셈(036200)은 현재가 9,610원으로 9.83% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 제이에스링크(127120) ▲9.50%, 베노티앤알(206400) ▲9.21%, 알엔투테크놀로지(148250) ▲8.99%, 삼양엔씨켐(482630) ▲8.38% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기