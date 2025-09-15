[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹 28.04% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

15일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹(450140)(코오롱모빌리티그룹)이 등락률 +28.04%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹은 개장 직후 5분간 2,107,919주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,660원 오른 7,580원이다.한편 코오롱모빌리티그룹의 PER은 -114.85로 나타나 현재 시장에서 저평가되고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -5.62%로 수익성 측면에서 부정적인 평가를 받고 있다.이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 현재가 13,640원으로 주가가 20.92% 급등하고 있다. 상승률 3위 만호제강(001080)은 현재 41,600원으로 12.43% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 농심홀딩스(072710)는 11.70% 상승하며 98,300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 우신시스템(017370)은 8.39%의 상승세를 타고 7,490원에 거래되고 있다.6위 남양유업우(003925)는 현재가 37,500원으로 8.07% 상승 중이다. 7위 후성(093370)은 현재가 6,050원으로 8.04% 상승 중이다. 8위 HJ중공업(097230)은 현재가 33,850원으로 7.46% 상승 중이다. 9위 케이씨텍(281820)은 현재가 37,950원으로 7.20% 상승 중이다. 10위 상상인증권(001290)은 현재가 820원으로 6.77% 상승 중이다.이밖에도 대덕전자(353200) ▲6.36%, KG케미칼(001390) ▲5.83%, SK우(03473K) ▲5.52%, 현대지에프홀딩스(005440) ▲5.42%, DB증권(016610) ▲5.10%, HS효성(487570) ▲4.77%, 미래에셋증권(006800) ▲4.75%, 한국금융지주(071050) ▲4.67%, 한화손해보험(000370) ▲4.59%, 퍼스텍(010820) ▲4.42% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자